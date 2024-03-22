Завершился первый тайм матча Греция - Казахстан

Закончился первый тайм матча 1/2 финала плей-офф Лиги наций Греция - Казахстан, сообщают Vesti.kz.
Про итогам первой половины встречи на OPAP Arena в Афинах (Греция) хозяева побеждают со счетом 4:0.
На девятой минуте встречи пенальти реализовал капитан греков Анастасиос Бакасетас. 30-летний хавбек зарядил на силу и не оставил шансов Игорю Шацкому. 11-метровый был назначен после фола со стороны Багдата Каирова.
На 15-й минуте греки провели быструю атаку с правого фланга, которая закончилась точной подачей и уверенным замыканием головой в исполнении Димитриоса Пелкаса - 2:0.
На 37-й минуте хозяева вновь провели голевую атаку правым флангом, которую замкнул Фотис Яннидис.
Четвертый гол в этой встрече был забит на 40-й минуте Димитрисом Курбелисом. Он подправил в ворота верховую подачу из пределов штрафной площади.
Напомним, что победитель этой встречи выйдет в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024. Ранее первым финалистом стала сборная Грузии, которая решающую встречу проведет у себя дома.
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