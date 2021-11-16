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Затяжное пике Казахстана, или почему последняя безголевая серия с разгромом от Франции не самая ужасная

Затяжное пике Казахстана, или почему последняя безголевая серия с разгромом от Франции не самая ужасная
©ICON SPORT
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана по футболу на протяжении трех матчей не может поразить ворота соперников. Корреспондент Vesti.kz вспомнил о подобных сериях, зафиксированных ранее.

Национальная команда в текущем году поочередно проиграла Боснии и Герцеговине, Финляндии и Франции. Первым двум с одинаковым счетом 0:2, а чемпионам мира - 0:8. Разница мячей составила 0:12.

Идентичные серии из трех матчей без забитых голов были в 2012 и 2020 годах. В первом случае сборная Казахстана проиграла Швеции (0:2), а также в матчах с Австрией играла вничью (0:0) и уступила - 0:4. В прошлом году национальная команда не могла забить Албании - 0:0, Беларуси - 0:2 и Черногории - 0:0.

Впрочем, это не самые затяжные безголевые серии. В 2005, дважды в 2006, а также в 2010 и 2015 годах национальная команда на протяжении четырех матчей не могла поразить ворота соперников.

В 2005 году мало того, что у сборной были проблемы с результативностью, так еще казахстанские футболисты были разгромлены в трех матчах из четырех. Общий счет поражений составил 0:15. Результаты матчей были красноречивыми: Япония - Казахстан 4:0, Дания - Казахстан 3:0, Украина - Казахстан 2:0, Казахстан - Турция 0:6.

На следующий год сборная Казахстана допустила две такие серии - общий счет в восьми матчах, три из которых закончились вничью, - 0:10. В первом случае в начале года национальная команда уступила Иордании 0:2, а также не могла вместе с соперниками открыть счет. Поединки с КНДР и Финляндией завершались со счетом 0:0. Греции наши футболисты уступили со счетом 0:2.

Во второй безголевой серии казахстанцы поочередно проигрывали Польше (0:1), Финляндии (0:2), Португалии (0:3), а с Сингапуром была зафиксирована ничья - 0:0.

В 2010 году четырехматчевая безголевая серия завершилась для сборной Казахстана с общим счетом 0:10 - поражение от Турции (0:3), Австрии (0:2), Бельгии (0:3) и Германии (0:3).

Наиболее успешным, если так можно выразиться, для сборной стал 2015 год. В четырех матчах без голов в ворота соперников национальная команда пропустила всего четыре мяча - поражение от Исландии (0:3), ничьи с Россией и Буркина-Фасо - оба раза 0:0, проигрыш Турции со счетом 0:1.

Самый удручающий период, когда сборная Казахстана не поражала ворота соперников, произошел в 2007-2008 годах. Тогда серия составила шесть матчей - самый затяжной безголевой цикл. В них национальная команда пропустила 12 мячей и проиграла пять встреч из шести - Сербии (0:1), Молдове (0:1), Армении (0:1), России (0:6) и Черногории (0:6). Лишь с Азербайджаном была зафиксирована ничья - 0:0.

Напомним, национальная команда завершила отборочный турнир к ЧМ-2022 на последнем месте в группе D. Подопечные Талгата Байсуфинова набрали три очка. Сегодня сборная Казахстана проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Матч в Нур-Султане начнется в 19:00.

Фото: КФФ© (1,2), Reuters© (3).

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Чемпионат мира по футболу Чемпионат Европы по футболу

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