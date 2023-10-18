Защитник сборной Казахстана вошел в топ-3 отбора на Евро-2024

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вошел в топ-3 отбора на Евро-2024 по оборонительным действиям сообщают Vesti.kz.

Согласно статистике, опубликованной на сайте УЕФА защитник сборной Казахстана в семи проведенных матчах, совершил 54 возвратов владения.

Это третий показатель в квалификации Евро. Первое место у защитника сборной Финляндии Роберта Иванова - 67, а на второй строчке расположился защитник сборной Норвегии - 55.

Кроме того, Алип совершил 19 отбора и 34 выноса.

Напомним, в последнем матче квалификации Евро-2024 сборная Казахстана одержала волевую победу на выезде над Финляндией - 2:1. На счету команды Магомеда Адиева 15 очков и третья строчка в группе H.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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