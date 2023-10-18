Защитник сборной Казахстана вошел в топ-3 отбора на Евро-2024

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вошел в топ-3 отбора на Евро-2024 по оборонительным действиям сообщают Vesti.kz.
Согласно статистике, опубликованной на сайте УЕФА защитник сборной Казахстана в семи проведенных матчах, совершил 54 возвратов владения.
Это третий показатель в квалификации Евро. Первое место у защитника сборной Финляндии Роберта Иванова - 67, а на второй строчке расположился защитник сборной Норвегии - 55.
Кроме того, Алип совершил 19 отбора и 34 выноса.
Напомним, в последнем матче квалификации Евро-2024 сборная Казахстана одержала волевую победу на выезде над Финляндией - 2:1. На счету команды Магомеда Адиева 15 очков и третья строчка в группе H.
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