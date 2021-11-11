Юношеская сборная Казахстана разгромно проиграла на старте Евро. Один футболист забил два автогола

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U-17) потерпела разгромное поражение от Португалии в стартовом матче квалификационного раунда чемпионата Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды встречались в рамках группы 11. Встреча прошла в Португалии и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Отметим, что в первом тайме сборная Казахстана забила себе два автогола - на третьей и 40-й минутах. Автором дубля стал Бахтишат Абдуллаев.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Следующий матч казахстанская команда проведет 13 ноября против Украины.