Юношеская сборная Казахстана проиграла в третий раз подряд и завершила отбор на Евро

Отборочный турнир юношеского (U-19) чемпионата Европы по футболу, Отборочный раунд
Казахстан (U-19) - Исландия (U-19) 1:4
Голы:Оскарссон (Микаэльссон), 4 (0:1); Биргиссон (Гвюдмюндссон), 13 (0:2); Оскарссон, 28 (0:3); Попов, 43 (1:3); Микаэльссон, 45 (1:4)
Юношеская сборная Казахстана U-19 завершила отбор на Евро-2023, заняв последнее место в группе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 22 ноября, в Глазго (Шотландия) команда провела заключительный матч группы 8 против Исландии и уступила со счетом 1:4. Автором единственного гола в составе казахстанцев стал Саиф Попов, отличившийся в концовке первого тайма с пенальти. При этом с 49-й минуты команда Вахида Масудова играла вдесятером после удаления Рамазана Каримова.
Таким образом, сборная Казахстана проиграла все три матча в группе и заняла в ней последнее четвертое место.
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