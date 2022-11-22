Юношеская сборная Казахстана проиграла в третий раз подряд и завершила отбор на Евро

Юношеская сборная Казахстана U-19 завершила отбор на Евро-2023, заняв последнее место в группе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 ноября, в Глазго (Шотландия) команда провела заключительный матч группы 8 против Исландии и уступила со счетом 1:4. Автором единственного гола в составе казахстанцев стал Саиф Попов, отличившийся в концовке первого тайма с пенальти. При этом с 49-й минуты команда Вахида Масудова играла вдесятером после удаления Рамазана Каримова.

Таким образом, сборная Казахстана проиграла все три матча в группе и заняла в ней последнее четвертое место.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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