Юношеская сборная Казахстана отобрала очки у Турции в квалификации Евро-2024

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет начала свой путь в отборочном цикле Евро-2024. В первом туре группы 7 подопечные Марата Еслямова сыграли с командой Турции на ее же поле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Анталье (Турция), завершился нулевой ничьей. Благодаря этому результату сборные Турции и Казахстана набрали первые очки в квалификации.

По итогам первого тура единолично седьмой квартет возглавили юноши из Беларуси, обыгравшие команду Шотландии (3:1).

Отметим, что следующий матч сборная Казахстана проведет с командой Шотландии. Он пройдет там же, в Анталье.

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