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Яркий дебют Зайнутдинова и Сейдахмета за сборную Казахстана: забили по голу Венгрии и принесли победу. Как это было?

Яркий дебют Зайнутдинова и Сейдахмета за сборную Казахстана: забили по голу Венгрии и принесли победу. Как это было?
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24 марта 2018 года сборная Казахстана по футболу под руководством болгарского тренера Станимира Стоилова сенсационно обыграла команду Венгрии в Будапеште (3:2). В том матче за главную команду страны дебютировали талантливые молодые игроки - Бахтиер Зайнутдинов и Еркебулан Сейдахмет. Вспоминаем одну из ярчайших побед в истории казахстанского футбола в материале Vesti.kz.

Та игра стала первой за сборную Казахстана не только для Зайнутдинова и Сейдахмета, но и для Стоилова. Болгарский тренер "Астаны" начал совмещать посты в сборной и клубе.

В тот вечер у нашей национальной команды отсутствовал ряд лидеров, в числе которых ключевой игрок обороны Юрий Логвиненко, футболист основы "Астаны" Серикжан Мужиков и полузащитник "Кайрата" Георгий Жуков.

В стартовом составе неожиданно для всех нашлось место для двух молодых воспитанников таразской школы футбола - 19-летнего Зайнутдинова и 18-летнего Сейдахмета. В качестве капитана команду на поле вывел Дмитрий Шомко.

Полный состав сборной Казахстана выглядел так: Эрич, Шомко, Малый, Постников, Бейсебеков, Куат (Ахметов 84), Зайнутдинов (Парагульгов 73), Исламxан (Мирошниченко 90+3), Муртазаев (Суюмбаев 88), Сейдаxмет (Перцух 60), Хижниченко (Тунгышбаев 76).

Начало игры осталось за нашими футболистами, на шестой минуте казахстанцы заработали угловой, после подачи которого точным ударом отметился Роман Муртазаев (0:1). Чуть позже провалом в обороне венгров воспользовался Зайнутдинов, точно ударивший в ближний угол ворот Петера Гулачи (0:2). Молодой полузащитник, вышедший на поле под 10-м номером, отметил свой дебют за сборную забитым мячом. 

Хозяева явно не ожидали такого начала от сборной Казахстана и приходили в себя около десяти минут. На 21-й минуте Ласло Кляйнхайслер сделал голевую передачу на Адама Салаи, который катнул мяч в дальний угол ворот и сократил отставание до минимума.

Затем Венгрия захватила инициативу на поле и несколько раз нашу команду пришлось спасать вратарю Ненаду Эричу.

В концовке первого тайма подопечным Стоилова удалось увеличить преимущество. Муртазаев ворвался в штрафную и прострелил, а Сейдахмет ударил в дальний угол, и счет стал 1:3. Таким образом, уже второй дебютант сборной Казахстана смог забить гол в этом матче. На этом и закончилась первая половина игры.

С первых минут второго тайма хозяева бросились вперед, наша же команда пыталась организовывать контратаки.

Все-таки венграм удалось отыграть один мяч на 68-й минуте. При навесе с фланга мяч был вынесен прямо в ноги венгру Кристану Немету, а тот мощно выстрелил в дальний угол ворот - 2:3.

За 20 минут до конца матча наши игроки подустали, Стоилов стал делать замены, но это не помогло команде отбивать атаки хозяев. Однако сборная Казахстана дотерпела и отстояла свое преимущество.

Таким образом наша команда смогла увезти громкую победу из Будапешта, в том числе благодаря голам молодых дебютантов. Сейчас на счету Зайнутдинова уже 28 матчей за сборную Казахстана, в которых забил 11 голов. В активе Сейдахмета два гола в шести играх.

Фото: ©пресс-службы Федерации футбола Венгрии

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Метки:
Сейдахмет Еркебулан Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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