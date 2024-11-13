"Я уже устал на одного Вороговского смотреть". Черчесов - о решении Австрии, "отказе" от Оразова и чемпионстве "Кайрата"

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги наций с командой Австрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Станислав Саламович, в матче с Австрией ожидается плохая погода, это вносит коррективы в ваши планы?

- Погода, конечно, вносит коррективы. Если плохое поле, игру упрощаешь. Ну, посмотрим, какая погода будет. Но я все-таки не из Южной Африки к вам приехал, привык к подобным условиям. Сейчас хорошо подготовились, последний домашний матч в этом году. Главное, что скажут врачи, кто здоров.

- Прошлый матч с Австрией был провальным, будете ли вы менять тактику в предстоящей игре, ведь играем дома, перед родными трибунами?

- Результат важен всегда, независимо играем дома или нет. Выездной матч с Австрией, вы сказали провальный, но это только результат, но качество игры улучшилось и это нашло отражение в игре со Словенией. Команда приняла те идеи, которые мы тренируем. В предстоящем матче хотим искать свои шансы в атаке. Надеемся на поддержку трибун.

- Сборная Австрии прилетит в Казахстан только в день игры. Они так уверены в себе и нет в этом недооценки?

- Нет, они решили так. Они не недооценивают, просто они рассчитывают биоритмы, здесь чистая физиология. Будучи тренером "Спартака", мы играли в Хабаровске, тоже прилетели в день игры и выиграли. Все подходят к этому вопросу по разному.

- Кенжебек на молодежном уровне известен как игрок, готовый обыгрывать один в один. Вы заметили в нем это качество и как проходит его адаптация в коллективе?

- У него российский тренер на Кипре, у нас есть информация. Если бы у него не было качеств, мы бы его не вызывали. Это игроки такого плана, живущие только на моментах, на дриблинге, но надо все время быть в игре, а не жить одним эпизодом. Профессиональный футбол требует большего. 85 процентов системность, 15 процентов индивидуальность.

- Есть ли вероятность, что Мейрамбек Калмырза сыграет завтра, ведь кроме Алипа, пропускающего игру, у нас нет левоногих центрбеков?

- Калмырза играет в опорной зоне в своем клубе. Я убежден, что молодой игрок должен выступать, где ему комфортно. Это не мой стиль - молодого игрока ставить в неприятную ситуацию. И надо еще подумать, будет ли он в составе.

- Насколько серьезно может измениться стиль игры нашей команды с Австрией?

- Поменяется так или иначе, ведь у нас не будет двух ключевых игроков - Алипа и Чеснокова. Но я не сомневаюсь в других игроках, верю в них. Но менять так или иначе что-то приходится.

- Почему на этот раз не вызван Рамазан Оразов?

- На одном из сборов он себя некомфортно чувствовал. Оразов не играет в своей команде. Я считаю, любому футболисту надо иногда со стороны посмотреть на ситуацию. Мы его не вычеркиваем, так бывает. Дай бог, в следующем сборе поможет. Мы ко всем футболистами относимся с уважением.

- Возможна ли ротация вратарей в будущих матчах?

- Вы говорите: дайте поиграть, а еще хотите результат, еще омолодить состав. Но я это понимаю. У нас есть время подумать, мы готовим команду.

- Почему не вызван Оралхан Омиртаев, ведь он проявляет себя как джокер в Беларуси?

- Мы оцениваем не то, что он забил. Он хороший парень, я ведь его вызвал ранее, но мы обращаем внимание и на другие качества. В частности, интенсивность выдерживать, в этом плане надо поработать, это касается и того же Кенжебека.

- У Зайнутдинова по-прежнему мало практики в "Бешикташе", но вы рассчитываете на него как на ключевого игрока?

- Про игровую практику, а что у нас Абат Аймбетов фейерверки устраивает? И вы говорите про Бахтиера, а я вот на "Астану" почему не ходил? Я уже устал на одного Вороговского смотреть. Игру с "Пафосом" я видел. У нас есть игроки, с определенными качествами, я верю в них.

- Как оцените итоги чемпионата Казахстана?

- Честно говоря, думал, что "Астана" будет чемпионом. Но я поздравил Боранбаева, дай бог, чтобы они в ЛЧ сыграли как надо. "Кайрат" - это наша родная команда, будем болеть за них. Но "Астана" тоже давно представляет Казахстан на международном уровне.

Матч Казахстан - Австрия пройдет 14 ноября в Алматы на стадионе "Центральный". В первом матче Австрия на своем поле одержала победу со счетом 4:0.

После четырех туров сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.