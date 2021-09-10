"Я мечтал об этом дне". Месси прокомментировал свой рекорд по голам за сборную Аргентины

34-летний звездный форвард сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси прокомментировал свой рекорд, в котором он обошел Пеле, передают Vesti.kz. Он стал игроком, забившим наибольшее количество голов за национальные команды среди южноамериканских сборных.

"Я очень много мечтал об этом дне и, слава богу, он наступил. У меня не хватит слов, чтобы поблагодарить вас за любовь и поддержку. Это прекрасная ночь, мне она очень понравилась. Это было незабываемо", - написал Месси в Instagram.

Напомним, что он оформил хет-трик в матче отборочного раунда ЧМ-2022 со сборной Боливии (3:0) и не только принес своей команде победу, но и стал рекордсменом по количеству голов за национальные команды, превзойдя достижение Пеле.

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