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Реклама Новости спорта Футбол Сборные Сегодня 12:30 Комментарии Выбор Черчесова в пользу Казахстана удивил легенду "Спартака" ©rfs.ru Бывший футболист сборной России и "Спартака" Егор Титов высказался о главном тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове, передают Vesti.kz. По словам Титова, это удивительно, что Черчесов не трудоустроился в российской премьер-лиге (РПЛ). "Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос. Честно, не знаю, что, как и почему. У него есть агенты, представители, которые это могут знать. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен", - сказал Титов "РБ Спорт". Черчесов принял сборную Казахстана 3 июня. Сообщалось, что соглашение с ним заключено по схеме "2+2". Предыдущий рулевой команды Магомед Адиев сконцентрируется на работе в грозненском "Ахмате". Поделиться в соц. сетях:













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