Вратарь сборной Казахстана "выстрелил" в Лиге наций

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий стал вторым в Лиге наций по сейвам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В его активе 25 сейвов в шести матчах. Голкипера карагандинского "Шахтера" смог обойти только представитель сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, у которого 27 сейвов.

Напомним, что сборная Казахстана заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира подопечные Магомеда Адиева будут выступать в дивизионе В, а также получат шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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