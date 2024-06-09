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Реклама Новости спорта Футбол Сборные Сегодня 18:20 Комментарии Вратарь сборной Бразилии сыграл под необычным номером перед Кубком Америки ©instagram.com/cbf_futebol/ Сборная Бразилии по футболу в ночь с 8 на 9 июня обыграла команду Мексики в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу пятикратных чемпионов мира. Всю встречу целиком отыграл голкипер "селесао" и английского "Ливерпуля" Алиссон Беккео Любопытной деталью стало то, что Алиссон вышел на поле под необычным номером 110. Это было разрешено специально для этой игры в честь 110-летия Бразильской конфедерации футбола. В данный момент сборная Бразилии активно готовится к Кубку Америки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) Поделиться в соц. сетях:













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