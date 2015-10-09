Вратарь потерял сознание во время матча Кубка Африки: известны последствия ©

Вратарь сборной Судана по футболу Элнил Абузайд Монгед потерял сознание во время матча второго тура Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошёл на 34-й минуте матча против команды Экваториальной Гвинеи. Монгед упал у границы своей штрафной площади во время атаки у ворот соперника, после чего арбитр остановил игру.

Бригада медиков оказала голкиперу первую помощь, после чего он пришёл в себя и поднялся на ноги. На 40-й минуте судья возобновил игру. В итоге Монгед не был заменён и провёл весь остаток матча.

Da li je moguće da je posle ovoga nastavio utakmicu?? pic.twitter.com/LzAzE0vsd2 — FantomBeograda (@FantomBeograda) December 28, 2025

По информации besoccer.com со ссылкой на медицинский штаб сборной Судана, причиной обморока Монгеда стало кратковременное падение артериального давления или уровня глюкозы в крови, без признаков каких-либо серьёзных проблем для здоровья.

Сам матч завершился со счётом 1:0 в пользу Судана, для которого эта победа стала первой на турнире. Команда с тремя очками занимает третье место в группе E, уступая командам Буркина-Фасо (3) и Алжира (6). Сборная Экваториальной Гвинеи потерпела два поражения и замыкает квартет.





Кубок Африки проходит с 21 декабря по 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

