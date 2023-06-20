Видеообзор сенсационной победы Казахстана в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу в матче отбора на Евро-2024 обыграла на выезде команду Северной Ирландии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Белфасте завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 88-й минуте забил вышедший на замену Абат Аймбетов.
По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков.
Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы командой Финляндии, которая также набрала девять баллов.
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