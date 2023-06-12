Ветеран сборной Казахстана обратился к партнерам перед матчами отбора на Евро-2024

34-летний полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев обратился к свои партнерам по национальной команде перед ближайшими матчами отборочного раунда Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он пропустит встречи против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня) из-за травмы.

"Пацаны, я хочу вам пожелать только побед в этих предстоящих двух играх. Я очень сожалею, что не могу помочь сборной. Все здесь - это самые лучшие игроки в Казахстане, которые могут сделать результат и последние матчи тому доказательство", - обратился хавбек "Астаны" к своим партнерам.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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