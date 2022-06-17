В США шокированы решением ФИФА по ЧМ-2026

Общественность в США осталась шокирована решением ФИФА проигнорировать заявку столицы страны - Вашингтона на проведение матчей ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на Goal.

Отмечается, что этот регион принимал матчи в 1994 году, но на этот раз остался в стороне от праздника. Болельщики разочарованы, что вместо Вашингтона, округа Колумбия и Балтимора были выбраны другие конкурирующие второстепенные кандидаты, такие как Бостон.

"Абсолютный шок, поскольку округ Колумбия пропускается как принимающий город. Чемпионат мира без матчей в столице страны кажется немыслимым, но получается именно так", - гласит публикация журналиста The Athletic Пабло Иглесиаса в Твиттере.

Напомним, что от США матчи примут Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Всего 16 городов примут игры финальной стадии ЧМ-2026. На турнире впервые сыграют 48 национальных команд.

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