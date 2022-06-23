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В Словакии высказались о позоре от Казахстана в Лиге наций

В Словакии высказались о позоре от Казахстана в Лиге наций
©Reuters

Бывший тренер сборной Словакии по футболу Павел Гапал прокомментировал неудачные игры против Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сначала словацкая команда дома проиграла подопечным Магомеда Адиева (0:1), а затем на выезде им уступила (1:2).

"Писали, что это позор. С другой стороны, у Казахстана есть качество. Конечно, никто не ожидал, что мы проиграем им дважды. Но в Казахстане был большой бум, стадион на ответной игре был забит под завязку. Шансы теперь минимальны, ведь Казахстану нужно выиграть всего лишь один матч и выйти из группы.

Я бы не стал воспринимать это как большую трагедию. Вероятно, Словакии нужно будет перестроить всю команду", - приводит его слова idnes.cz.

Следующие игры группы 3 дивизиона С пройдут 22 сентября, сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Словакия

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