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В сборной Португалии объяснили роль Роналду

В сборной Португалии объяснили роль Роналду
©instagram.com/cristiano

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о лидерских качествах Криштиану Роналду. По его словам, форвард играет важную роль в команде, сообщают Vesti.kz со ссылкой O Jogo.

"Роналду показывает образцовую преданность сборной. Очень легко спорить или говорить о том, что он не в лучшей форме. Криштиану как капитан является примером того, как нужно быть доступным для сборной.

Он уникальный игрок в мировом футболе, сыгравший 199 матчей (за сборную). Он очень важен для раздевалки.

Я думаю, что его настрой был идеальным: он все время работал, даже без мяча, следуя командному плану. Я очень рад, потому что пас на Диогу Жоту стал примером действия игрока, который хочет лучшего для команды", - сказал Мартинес.

17 июня сборная Португалии в квалификации Евро-2024 обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0. В той встрече Роналду провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

В двух предыдущих играх квалификации Криштиану забил по два гола.

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия

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