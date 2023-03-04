В сборной Казахстана сделали заявление по Зайнутдинову

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился информацией о состоянии полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова перед матчами в отборочном цикле Евро-2024, передают Vesti.kz.

В товарищеском матче между ЦСКА и "Оренбургом", который состоялся 4 февраля, игрок получил травму сухожилий мышц голени и, по оценкам, должен был пропустить от 4 до 6 недель.

- Насколько я знаю, Бахтиер тренируется индивидуально и в ближайшее время будет в общей группе, - приводит слова Адиева "РБ Спорт". - Так что, как понимаю, в ближайших играх он может появиться на поле. Если так произойдет и все будет идти по планам, мы будем рады видеть его в сборной Казахстана на мартовских матчах.

- Нуралы Алип и Марат Быстров тоже приедут?

- Мы всех рассматриваем. Посмотрим, кто в какой форме будет находиться. Алип и Зайнутдинов приедут. Посмотрим на Быстрова. Скорее всего, тоже будем на него рассчитывать, хотя он сейчас мало играет. Поскольку Алип пропускает первый матч, нам надо думать, кого ставить левым защитником. В связи с этим можем пригласить Быстрова.

Сборная Казахстана проведет домашние матчи отборочного цикла Евро-2024 против Словении и Дании 23 и 26 марта соответственно. В группе H ей также будут противостоять команды Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино.

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