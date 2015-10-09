В сборной Казахстана обратились к бывшему игроку "Кайрата"

Сегодня, 14 апреля, бывшему защитнику национальной сборной Ренату Абдулину исполнилось 43 года, с чем поздравила его пресс-служба казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz.
Воспитанник алматинского футбола сыграл 30 матчей за сборную в период с 2002 по 2016 год.
На клубном уровне выступал за команды "Кайрат", "Восток", "Астана", "Тобол", "Кайсар", "Ордабасы", "Атырау", "Окжетпес".
Чемпион Казахстана (2004, 2010).
Ранее Абдулин выложил в соцсетях фото пьяного Бауржана Джолчиева и подписал его: "Вот так вот не надо!".
Лига чемпионов 2024/25 • Англия, Бирмингем • 1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00 • не начат
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