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В сборной Казахстана обратились к бывшему игроку "Кайрата"

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В сборной Казахстана обратились к бывшему игроку "Кайрата" ©КФФ

Сегодня, 14 апреля, бывшему защитнику национальной сборной Ренату Абдулину исполнилось 43 года, с чем поздравила его пресс-служба казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz.

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Сегодня, 14 апреля, бывшему защитнику национальной сборной Ренату Абдулину исполнилось 43 года, с чем поздравила его пресс-служба казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz.

Воспитанник алматинского футбола сыграл 30 матчей за сборную в период с 2002 по 2016 год.

На клубном уровне выступал за команды "Кайрат", "Восток", "Астана", "Тобол", "Кайсар", "Ордабасы", "Атырау", "Окжетпес". 

Чемпион Казахстана (2004, 2010).


Ранее Абдулин выложил в соцсетях фото пьяного Бауржана Джолчиева и подписал его: "Вот так вот не надо!".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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