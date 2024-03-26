Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

В сборной Аргентины вынесли вердикт Месси

В сборной Аргентины вынесли вердикт Месси
©instagram.com/afaseleccion/

Хавбек "Ливерпуля" и сборной Аргентины Алексис Макаллистер рассказал, как его национальная команда играет без звезды "Интер Майами" Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Месси пропускает мартовские матчи Аргентины из-за травмы. 23 марта чемпионы мира разгромили Сальвадор (3:0), а 27 числа сыграют с Коста-Рикой.

"Мы всегда уделяем большое внимание командной работе. Мы понимаем, что, когда Лео нет с нами, мы должны быть еще сильнее, потому что на поле не будет игрока, который может спасти нас, если что-то пойдет не так.

Мы знаем, что с Лео на поле соперники будут немного больше бояться нас. Но у нас есть футболисты, выступающие за топ-клубы Европы. И когда соперники видят, что им придется играть против Аргентины, то понимают, что их ждет нелегкий матч. И это нам на руку. Мы хотим делать все возможное, чтобы у соперников был тяжелый день", - сказал Макаллистер ESPN.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель Аргентина

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 23:25
Сборные
©twitter.com/OfficialASRoma Моуринью сделал заявление о работе со сборной Роналду
Сегодня , 22:20
Сборные
©tff.com.tm Туркменистан проиграл второй матч подряд после поражения от Казахстана
Сегодня , 22:03
Сборные
©instagram.com/fft_official/ Сенсацией обернулся матч Таджикистан - Саудовская Аравия в отборе на ЧМ-2026
Сегодня , 21:39
Сборные
©Ufa.uz Разгромом завершился матч Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
Сегодня , 21:26
Сборные
©instagram.com/afaseleccion/ В сборной Аргентины вынесли вердикт Месси
Сегодня , 20:53
Сборные
©КФФ Разгромом обернулся матч Казахстана в отборе на молодежный Евро
Сегодня , 18:51
Сборные
©КФФ Евро-2024 может войти в историю после разгрома Казахстана
Сегодня , 17:18
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана узнала место в рейтинге ФИФА после разгрома от Греции
Сегодня , 17:01
Сборные
©КФФ В Греции назвали ключевой момент в победе над Казахстаном
Сегодня , 15:30
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана по футболу выбрала нового соперника. Есть дата матча
Сегодня , 14:20
Сборные
©КФФ Адиев соберет новую команду? Что ждет сборную Казахстана после разгрома от Греции
Сегодня , 12:30
Сборные
©IG/flf.lu Сильнее Казахстана? Пять фактов о сборной Люксембурга, которые вас удивят
Сегодня , 12:12
Сборные
©instagram.com/cristiano В сборной Португалии оценили форму 39-летнего Роналду
Сегодня , 11:15
Сборные
©instagram.com/ethnikiomada Капитан сборной Греции "разоблачил" Казахстан после разгрома
Сегодня , 10:00
Сборные
©КФФ Куат Хамитов заявил об "убийстве" футбола в Казахстане
Сегодня , 07:45
Сборные
©КФФ Прямая трансляция матча Люксембург - Казахстан
Вчера , 23:44
Сборные
©Vesti.kz Игрок сборной Казахстана сделал заявление о матче с Люксембургом
Вчера , 23:30
Сборные
©КФФ Адиев рассказал о своем будущем в сборной Казахстана и тяжелом разговоре с лидерами
Вчера , 21:15
Сборные
©flf.lu Тренер сборной Люксембурга назвал главные качества Казахстана
Вчера , 21:00
Сборные
©turkmenportal.com Разгромом обернулся матч сборной Туркменистана после поражения от Казахстана
Вчера , 19:25
Сборные
©КФФ Казахстану досрочно записали второе поражение после разгрома от Греции
Вчера , 17:30
Сборные
©КФФ Адиев озвучил решение по сборной Казахстана после разгрома от Греции
Вчера , 15:00
Сборные
©instagram.com/portugal/ Португалия "разогнала" звезд. Все из-за Роналду?
Вчера , 14:00
Сборные
©https://www.onsports.gr/ В Греции похвалили болельщиков сборной Казахстана за красивый жест
Вчера , 13:00
Сборные
©КФФ Мимо Евро-2024: где и когда смотреть матч Казахстан - Люксембург
Вчера , 11:30
Сборные
©instagram.com/portugal/ В сборной Португалии выбрали преемника Криштиану Роналду
Вчера , 11:00
Сборные
©twitter.com/USMNT Определился победитель Лиги наций КОНКАКАФ
Вчера , 08:58
Сборные
©kff.kz Названы причины провала сборной Казахстана в матче с Грецией
Вчера , 08:35
Сборные
©instagram.com/kff_team Сборная Казахстана прибыла на третий матч в году
24 марта, 22:41
Сборные
©instagram.com/kff_team Казахстану предложили "нового" тренера после разгрома от Греции

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus