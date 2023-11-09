В сборной Аргентины сделали заявление об уходе Месси 

Полузащитник английского "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер высказался о предстоящем уходе ветеранов из сборной Аргентины и возможном обновлении состава национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

"Нам очень повезло, что у нас есть такие примеры, как Анхель Ди Мария, Нико Отаменди и Лионель Месси, которые переживали трудные времена со сборной, но все же всегда хотели выступать за нее ради страны.

Трудно представить, что этих игроков больше там не будет. Это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы они остались здесь навсегда. Они – наши лидеры. Я надеюсь, что этот день никогда не настанет", – сказал Мак Аллистер в эфире DSports Radio.