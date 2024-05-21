В сборной Аргентины решили судьбу Месси

Нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи против команд Эквадора и Гватемалы, сообщают Vesti.kz.

Действующие чемпионы мира сыграют с Эквадором 10 июня, а со сборной Гватемалы встретятся 14 июня. После них Аргентина примет участие в Кубке Америки, который состоится с 20 июня по 14 июля.

Сборная Аргентины - действующий чемпион Южной Америки. Ее соперниками на групповом этапе будут команды Перу, Чили и Канады.

Также в заявку "альбиселесте" вошел 36-летний Анхель Ди Мария из "Бенфики", который ранее объявил, что завершит выступления за сборную Аргентины после Кубка Америки.

Полностью состав сборной Аргентины выглядит так:



Вратари: Франко Армани ("Ривер Плейт", Аргентина), Херонимо Рульи ("Аякс", Нидерланды), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла, Англия);

Защитники: Гонсало Монтиель ("Ноттингем Форест", Англия), Науэль Молина ("Атлетико", Мадрид, Испания), Леонардо Балерди ("Марсель", Франция), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм Хотспур", Англия), Херман Песселья ("Бетис", Испания), Лукас Куарта ("Фиорентина", Италия), Николас Отаменди ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед, Англия), Маркос Акунья ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Валентин Барко ("Брайтон", Англия");

Полузащитники: Гвидо Родригес ("Бетис"), Леандро Паредес ("Рома", Италия), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль", Англия), Родриго Де Пауль ("Атлетико"), Эсекиэль Паласиос ("Байер", Леверкузен, Германия), Энцо Фернандес ("Челси", Англия), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Анхель Ди Мария ("Бенфика"), Валентин Карбони ("Монца", Италия);

Нападающие: Лионель Месси ("Интер Майами", США), Анхель Корреа ("Атлетико"), Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед"), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Лаутаро Мартинес ("Интер" Милан, Италия), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия).

Изначально Кубок Америки должен был принять Эквадор, но в 2022 году страна отказалась от его проведения, в итоге было принято решение о переносе в США в рамках сотрудничества Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В Кубке Америки примут участие 10 сборных из КОНМЕБОЛ и шесть команд из КОНКАКАФ.