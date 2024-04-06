В России оценили приход Адиева в "Ахмат"

Корреспондент Sport-express.ru Артем Мазилкин оценил назначение Магомеда Адиева на должность главного тренера грозненского "Ахмата", передает Vesti.kz.

Специалист будет совмещать эту работу с аналогичным постом в национальной сборной Казахстана.

"Грозненский клуб не слишком успешно выступает после зимней паузы и проиграл в трех из пяти встреч. Агаларов и компания справились с прямыми конкурентами в борьбе за выживание, но уступили "Динамо" и "Рубину" и вылетели из Кубка России от "Оренбурга".

Последняя неудача привела к отставке Мирослава Ромащенко - вместо него бело-зеленых возглавил Магомед Адиев, который тренирует сборную Казахстана и едва не прорвался с ней на Евро-2024. Теперь Адиеву предстоит совершить еще один подвиг - оставить "Ахмат" в РПЛ", - сообщается в статье.

Напомним, "Ахмат" идет на 12-м месте в таблице российской премьер-лиги, набрав 20 очков после 21 тура. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с "Локомотивом" 7 апреля.