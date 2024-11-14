В матче Казахстан - Австрия спрогнозировали разгром

Известный спортивный портал Sportskeeda.com опубликовал прогноз на матч пятого тура Лиги наций Казахстан - Австрия, сообщают Vesti.kz. Встреча пройдет сегодня, 14 ноября в Алматы.

"Ястребы" пережили серию из восьми безвыигрышных матчей во всех состязаниях, потерпев семь поражений. За этот период они пропустили 20 голов, забив четыре, и будут стараться улучшить этот показатель. В последних пяти матчах Лиги наций они не одержали ни одной победы, не сумев поразить ворота соперника.

Австрийская команда набрала хорошую форму, одержав две победы на выезде и забив девять мячей. Интересно, что в двух выездных встречах с Казахстаном они не одержали ни одной победы - оба поединка завершились нулевыми ничьими.

Казахстан пока не смог забить голов в четырех матчах этого турнира, потерпев четыре поражения подряд. Держа это в уме и учитывая лучший послужной список гостей, ожидается, что cборная Австрии одержит комфортную победу.

Прогноз: Казахстан - Австрия 0:3", - пишет сайт.