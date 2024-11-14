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В матче Казахстан - Австрия спрогнозировали разгром

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В матче Казахстан - Австрия спрогнозировали разгром ©КФФ

Известный спортивный портал Sportskeeda.com опубликовал прогноз на матч пятого тура Лиги наций Казахстан - Австрия, сообщают Vesti.kz. Встреча пройдет сегодня, 14 ноября в Алматы.

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Известный спортивный портал Sportskeeda.com опубликовал прогноз на матч пятого тура Лиги наций Казахстан - Австрия, сообщают Vesti.kz. Встреча пройдет сегодня, 14 ноября в Алматы.

"Ястребы" пережили серию из восьми безвыигрышных матчей во всех состязаниях, потерпев семь поражений. За этот период они пропустили 20 голов, забив четыре, и будут стараться улучшить этот показатель. В последних пяти матчах Лиги наций они не одержали ни одной победы, не сумев поразить ворота соперника.

Австрийская команда набрала хорошую форму, одержав две победы на выезде и забив девять мячей. Интересно, что в двух выездных встречах с Казахстаном они не одержали ни одной победы - оба поединка завершились нулевыми ничьими.

Казахстан пока не смог забить голов в четырех матчах этого турнира, потерпев четыре поражения подряд. Держа это в уме и учитывая лучший послужной список гостей, ожидается, что cборная Австрии одержит комфортную победу. 

Прогноз: Казахстан - Австрия 0:3", - пишет сайт.

Напомним, в первой встрече этих команд в Линце, австрийцы одержали разгромную победу со счетом 4:0.

После четырех туров, Казахстан, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.

Сборная РК по футболу Австрия Лига наций

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