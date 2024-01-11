В Европе принизили успех сборной Казахстана по футболу

Бывший главный тренер алматинского "Кайрата" Карлос Алос Феррер, ныне возглавляющий сборную Беларуси, прокомментировал результаты национальной команды Казахстана, передают Vesti.kz.

- Если вы сравните Беларусь с Казахстаном, то я не скажу, что есть большая разница... Посмотрите, они почти квалифицировались - остановились в шаге по очкам. Они выиграли группу Лиги наций и сейчас будут играть с Грецией в стыках. Не хочу обидеть сборную Казахстана. Я ее уважаю, я работал [в этой стране]. Не говорю, что мы на голову выше, в последнее время они показывают хорошие результаты. В то же время в рейтинге [ФИФА] Беларусь [занимает] 95-е место, Казахстан - 100-е, - сказал испанский специалист в эфире передачи "На грани фола" на "Беларусь 5".

Сборная Казахстана установила 7 рекордов в отборе на Евро-2024: подробности

Напомним, сборная Казахстана в десяти матчах квалификации Евро-2024 набрала 18 очков. Это рекорд - до этого лучшим показателем сборной было 10 очков в группе.

По итогам квалификации Казахстан занял четвертое место в группе H, уступив Финляндии (18 очков) лишь по дополнительным показателям. Это наивысшее место - до это лучшим достижением была пятая позиция.

Казахстан "лишили" выхода на Евро-2024 по футболу

Подопечные Магомеда Адиева не смогли напрямую выйти на Евро-2024: в заключительном матче квалификации уступили Словении (1:2).

В марте (21-го) сборная Казахстана в полуфинале пути C плей-офф Лиги наций сыграют с командой Греции. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.