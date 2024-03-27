В Европе оценили силу сборной Казахстана по футболу

Капитан сборной Азербайджана по футболу Эмин Махмудов высказался о национальной команде Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com. Казахстан вышел в плей-офф Лиги наций, где в 1/2 финала уступил Греции (5:0), выбыв из борьбы за путевку на Евро-2024.

- Казахстан сыграл в плей-офф Лиги Наций, а мы нет. Почему?

- Тяжелый вопрос. Необходимо копать глубже, чтобы понять, почему у них получилось, а у нас нет. Мы могли обыграть Казахстан и в гостях. Играли хорошо. Если бы мы победили в стартовом матче, могло быть иначе. Я не могу сказать, что они оказались в плей-офф за счет везения. Они работали над собой, показывали хорошую игру. Постараемся, чтобы получилось и у нас.

Напомним, в Лиге наций розыгрыша 2022-2024 Казахстан и Азербайджан играли в дивизионе C. В Астане сборная Казахстана выиграла со счетом 2:0, а в Баку азербайджанцы взяли реванш - 3:0.