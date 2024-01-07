В Бразилии раскрыли имя нового главного тренера сборной

Стало известно, кто может возглавить сборную Бразилии по футболу в этом году, сообщают Vesti.kz.

Как информируют местные СМИ, у Бразильской конфедерации футбола уже есть главный кандидат на пост главного тренера. Это нынешний наставник "Сан-Паулу" Доривал Жуниор.

Если переговоры продвинутся в ближайшие несколько недель, именно он будет руководить командой как в отборочном турнире чемпионата мира-2026, так и на Кубке Америки-2024.

Также сообщается, что предыдущий тренер Фернандо Диниз уволен со своего поста. Под его руководством сборная Бразилии провела шесть матчей в квалификации ЧМ-2026: одержала победы над Боливией и Перу, сыграла вничью с Венесуэлой и потерпела поражения от Уругвая, Колумбии и Аргентины.