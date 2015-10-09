Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 18:20
 

В Узбекистане рассказали о срыве матча со сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
В Узбекистане рассказали о срыве матча со сборной Казахстана Сборная Узбекистана по футболу. ©Ufa.uz

Бывший глава отдела национальных сборных УФА (Футбольная Ассоциация Узбекистана) Шерзод Игамбердиев прокомментировал ситуацию вокруг возможной встречи против команды Казахстана, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший глава отдела национальных сборных УФА (Футбольная Ассоциация Узбекистана) Шерзод Игамбердиев прокомментировал ситуацию вокруг возможной встречи против команды Казахстана, передают Vesti.kz.

"Мы действительно вели переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Казахстана в ноябре, однако не смогли договориться по поводу стадиона, на котором должна была состояться игра. Думаю, это лишь вопрос времени", — приводит слова Игамбердиева Championat.asia.

— "Сообщения о том, что матч отменён из-за преждевременного заявления руководителя Федерации футбола Казахстана, совершенно не соответствуют действительности. Скорее всего, кто-то, имеющий связи с местными журналистами в Казахстане, распространил неверную информацию", — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч мог пройти во время ноябрьской международной паузы. После заключительной игры в отборе ЧМ-2026 против Бельгии, запланированной на 15 ноября, у сборной Казахстана оставалась свободная дата, и именно в этот период рассматривалась возможность встречи с Узбекистаном.

Последняя очная встреча национальных команд состоялась 16 ноября 2022 года в Ташкенте, где узбекская сборная одержала победу со счётом 2:0.

Решена судьба назначения российского тренера в сборную Казахстана

Лига Европы 2025/26   •   Италия, Рим   •   Общий этап, мужчины
2 октября 21:45   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Лилль
Лилль
(Лилль)
Кто победит в основное время?
Рома
Ничья
Лилль
Проголосовало 44 человек

Реклама

Живи спортом!