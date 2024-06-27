Узбекистан узнал соперников по отбору на ЧМ-2026 по футболу

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) провела в Куала-Лумпуре (Малайзия) жеребьевку третьего раунда отборочного турнира к чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.
По ее итогам сборная Узбекистана попала в одну группу с Кыргызстаном и КНДР. также их соперниками по группе А стали сборные Ирана, Катара и ОАЭ.
Всего 18 сборных разделены на три группы по шесть команд. Они сыграют в два круга, и по две лучшие команды из каждой группы напрямую квалифицируются на ЧМ-2026.
Команды, занявшие третье и четвертое места в группах, продолжат борьбу в четвертом раунде. Они будут разделены на две группы по три участника. Победители этих групп также получат прямые путевки на мундиаль.
Сборные, ставшие вторыми в группах четвертого раунда, сыграют в пятом раунде. Победитель этого раунда представит Азию в межконтинентальном плей-офф. Там также выступят два участника из КОНКАКАФ и по одному от Африки, Океании и Южной Америки. Эти шесть сборных разыграют две последние путевки на ЧМ-2026.
Третий раунд отбора на ЧМ-2026:
Группа А: Иран, Катар, Узбекистан, ОАЭ, Кыргызстан, КНДР;
Группа B: Республика Корея, Ирак, Иордания, Оман, Палестина, Кувейт;
Группа С: Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Китай, Индонезия.
Матчи пройдут 5 и 10 сентября, 10 и 15 октября, 14 и 19 ноября, 20 и 25 марта, 5 и 10 июня.
Первые два раунда отбора на ЧМ были совмещены с отбором на Кубок Азии-2027. 18 сборных, занявших первые и вторые места в группах во втором раунде, автоматически квалифицировались на Кубок Азии.
Добавим, что команды, выбывшие в первом и втором раундах отбора на ЧМ, поборются за оставшиеся путевки на Кубок Азии-2027 в отдельной квалификации.
Сам чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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