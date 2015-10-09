Узбекистан узнал хорошие новости перед матчем отбора на ЧМ-2026

Экс-наставник сборной Узбекистана словенский специалист Сречко Катанец прилетел в Ташкент на матч отбора на ЧМ-2026 с Катаром, который состоится 10 июня, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Newshub.uz.

Ассоциация футбола пригласила его в знак благодарности за исторический выход команды на мундиаль.

Сборная Узбекистана оформила выход на ЧМ-2026 под руководством Тимура Кападзе. Команда набрала 18 очков, сыграв вничью с ОАЭ (0:0), и впервые квалифицировалась на чемпионат мира.

Президент Шавкат Мирзиёев наградил игроков и тренеров, а Катанец получил орден "Дустлик" за вклад в узбекский футбол.

Словенец тренировал команду с 2021 по 2024 год, уйдя из-за здоровья, хотя контракт был до 2025-го. Теперь он - почетный гость триумфа.