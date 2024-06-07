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Узбекистан и Туркменистан определили победителя в матче отбора ЧМ-2026

Узбекистан и Туркменистан определили победителя в матче отбора ЧМ-2026
©instagram.com/uzbekistanfa/

Сборная Узбекистана в матче отборочного турнира на ЧМ-2026 обыграла на своем поле команду Туркменистана, сообщают Vesti.kz.

Игра пятого тура группы E азиатской квалификации в Ташкенте завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 17-й минуте сборная Узбекистана благодаря голу Хусниддина Аликулова открыла счет. Гости спустя восемь минут после точного удара Шаназара Тиркишова восстановили равновесие.

На 29-й минуте Остон Урунов забил второй гол сборной Узбекистана, а на 70-й Шерзод Насруллаев установил окончательный результат.

В другом матче квартета сборная Ирана на выезде обыграла Гонконг - 4:2.

Таким образом, после пяти туров у команд Узбекистана и Ирана по 13 очков. Команды Туркменистана и Гонконга набрали по одному баллу.

В заключительном туре 11 июня иранцы примут Узбекистан на своем поле, а команда Туркменистана сыграет дома с Гонконгом.

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Метки:
Узбекистан Туркмения Чемпионат мира по футболу

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