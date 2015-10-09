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В Украине назвали виновного в поражении Казахстана от Северной Македонии

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В Украине назвали виновного в поражении Казахстана от Северной Македонии ©КФФ

Украинский сайт Ua-football.com представил статью о матче отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Северной Македонии, сообщают Vesti.kz. В ней описан эпизод с голом в ворота команды Казахстана.

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Украинский сайт Ua-football.com представил статью о матче отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Северной Македонии, сообщают Vesti.kz. В ней описан эпизод с голом в ворота команды Казахстана.

Встреча группы J, состоявшаяся в Астане накануне, завершилась победой гостей со счетом 1:0. 

"Матч начался. Команды начали активно. Северная Македония пробивала по воротам, сборная Казахстана пробивала в основном мимо. Было сложно определить фаворита.

Лишь после 25-й минуты хозяева стали бить по воротам. Тагыберген и Самодоров пробили, но Димитриевски всё отбил.

Исход первого тайма решила ошибка сборной Казахстана. Вратарь Сейсен отдал пас на фланг, футболисты подали на Алипа, не принявшего передачу. Этим воспользовались игроки сборной Македонии. Чурлинов перехватил мяч, передал на Миовски и пас на Трайковски оказался голевым", - пишет сайт.


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