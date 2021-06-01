Ужасная травма Конысбаева и гол Руни в Алматы. Как сборная Казахстана проводила матчи в июне

Сборная Казахстана по футболу сыграет в июне с участником Евро-2020 - сборной Северной Македонии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как национальная команда в разные годы проводила свои встречи в первый месяц лета.

Для сборной страны это будет 213-й матч в истории и 25-й, который пройдет в июне. Ранее в этом месяце национальная команда сыграла 16 официальных и восемь товарищеских встреч.

Десять поединков сборная выиграла, один завершила вничью и 13 проиграла.

Наиболее удачно для сборной Казахстана июньские матчи складывались в 1997 году, во время пребывания в Азиатской футбольной конфедерации. Тогда национальная команда в отборочном турнире ЧМ-1998 сенсационно дважды обыграла лидера континентального футбола - команду Ирака (2:1 в гостях и 3:1 дома) и разгромила на выезде Пакистан - 7:0.

Были победы в этом месяце над Туркменистаном - 1:0 (первый матч в истории сборной был сыгран в Алматы в 1992 году), над Катаром - 1:0 в 1996-м в рамках отборочного турнира Кубка Азии, над Азербайджаном в 2011-м (2:1) в матче отбора на Евро-2012 и 3:0 в товарищеской игре, которая состоялась в 2018 году. Кроме того, в июне в разные годы были обыграны: Кыргызстан - 5:2 (товарищеская встреча в 2012-м) и Китай - 1:0. В контрольном поединке в Даляне, прошедшем в 2016 году, победа над китайцами была омрачена тяжелой травмой Улана Конысбаева, который так по сути и не оправился от нее.

Последний выигрыш, зафиксированный в июне, датируется 2019 годом, когда в рамках отборочного цикла Евро-2020 национальная команда разгромила в Нур-Султане сборную Сан-Марино - 4:0.

Наиболее болезненное поражение в июне сборная Казахстана потерпела в 2005 году в домашнем матче с Турцией - 0:6 в рамках отборочного турнира ЧМ-2006. Менее крупными вышли фиаско против Англии во главе с Дэвидом Бекхэмом, Уэйном Руни, Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом (0:4) в 2009 году и Бельгии (0:3), в 2019-м в составе которой играли Эден Азар, Тибо Куртуа и Кевин Де Брюйне. В первом случае игра квалификации отбора на ЧМ-2010 прошла в Алматы, а во втором встреча отборочного турнира Евро-2020 состоялась в Брюсселе.

Напомним, подопечные Талгата Байсуфинова 4 июня сыграют в Скопье против Северной Македонии. 7 июня национальная команда должна была встретиться в Вольфсберге (Австрия) с Мальтой, однако поединок с островитянами был отменен в связи с эпидемиологической ситуацией в Австрии, посольство которой в Казахстане отказало в выдаче виз игрокам, тренерам и персоналу сборной.

Отметим, что Северная Македония станет 69-м соперником нашей команды. Ранее эти сборные между собой не играли. Северная Македония выступит на Евро-2020, где сыграет в группе C командами Нидерландов, Украины и Австрии. Турнир для ближайшего оппонента нашей национальной команды начнется 13 июня матчем с Австрией.

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