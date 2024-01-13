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Угроза Казахстана в плей-офф за Евро получил самый дорогой ценник

Угроза Казахстана в плей-офф за Евро получил самый дорогой ценник
©twitter.com/en_sscnapoli

Интернет-портал Transfermarkt в своем телеграм-канале представил рейтинг игроков из стран постсоветского пространства, которые имели наибольшую рыночную стоимость на пике карьеры с момента начала оценки, передает корреспондент Vesti.kz.

Первое место занял грузинский игрок "Наполи" Хвича Кварацхелия, чья рыночная стоимость на пике карьеры в 2023 году составила 85 миллионов евро.

На втором месте расположился украинец Михаил Мудрик из "Челси". Его стоимость на пике в 2023 году составляла 60 миллионов. Замкнул тройку легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, который в 2006 году оценивался в 51 миллион.

Отметим, что 21 марта Грузия сыграет с Люксембургом в плей-офф за последнюю путевку на чемпионат Европы, который пройдет летом в Германии. В параллельной встрече сборная Казахстана померится силами с Грецией. Победители противостояний проведут решающий матч за единственную путевку на Евро. Он состоится 26-го числа.

Напомним, сборная Казахстана в десяти матчах квалификации Евро-2024 набрала 18 очков. Это рекорд - до этого лучшим показателем сборной было 10 очков в группе.

По итогам квалификации Казахстан занял четвертое место в группе H, уступив Финляндии (18 очков) лишь по дополнительным показателям. Это наивысшее место - до это лучшим достижением была пятая позиция.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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