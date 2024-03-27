Уэльс и Польша разыграли последнюю путевку на Евро-2024

Сборные Уэльса и Польши разыграли последнюю путевку на чемпионат Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кардифе в основное и дополнительное время завершилась без забитых голов. Примечательно, что на 120-й минуте Уэльс остался в меньшинстве после удаления за второе предупреждение Криса Мепама.

В серии пенальти сборная Польши оказалась точнее - 5:4 и пробилась на чемпионат Европы, где сыграет со сборными Нидерландов, Австрии и Франции.

Отметим, что ранее по итогам плей-офф Лиги наций путевки на Евро-2024 завоевали сборные Грузии (дебютант) и Украины.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

Окончательный состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия