Уэльс и Польша разыграли последнюю путевку на Евро-2024

Сборные Уэльса и Польши разыграли последнюю путевку на чемпионат Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кардифе в основное и дополнительное время завершилась без забитых голов. Примечательно, что на 120-й минуте Уэльс остался в меньшинстве после удаления за второе предупреждение Криса Мепама.
В серии пенальти сборная Польши оказалась точнее - 5:4 и пробилась на чемпионат Европы, где сыграет со сборными Нидерландов, Австрии и Франции.
Отметим, что ранее по итогам плей-офф Лиги наций путевки на Евро-2024 завоевали сборные Грузии (дебютант) и Украины.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.
Окончательный состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия
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