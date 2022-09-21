В УЕФА решили судьбу соперника Казахстана по Лиге наций с участием на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил процедуру жеребьевки Евро-2024. В официальном документе значится сборная Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом сборные Украины и Беларуси разведут по разным группам при проведении жеребьевки. В отдельных группах также выступят сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Сербии и Косово.

А вот сборная России не примет участия в жеребьевке квалификации чемпионата Европы, которая пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Напомним, что Беларусь является соперником Казахстана по группе 3 дивизиона С Лиги наций. Команды сыграют 22 сентября в Астане.

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