В УЕФА отреагировали на проведение матча сборной России против Боснии и Герцеговины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины может состояться. Игра намечена на 19 ноября в Санкт-Петербурге, передает Sport24.

До встречи с боснийцами сборная России проведет еще одну контрольную игру с Кыргызстаном 24 сентября в Бишкеке.

"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и не входят в компетенцию и ответственность УЕФА, поэтому товарищеская игра между сборными команд России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд (в том числе и национальной сборной) от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА", - сообщили в пресс-службе футбольной организации.

Отметим, что российский футбольный союз (РФС) также собирается организовать спарринг с Ираном, точной даты еще нет, но его проведение планируется в ноябре.

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