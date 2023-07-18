УЕФА отметил впечатляющий гол Казахстана в отборе на Евро-2024

Официальный аккаунт УЕФА в Instagram, посвященный Евро-2024, напомнил о взятии ворот в исполнении нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова в матче отбора на предстоящий чемпионат Европы против команды Северной Ирландии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аймбетов принес три очка национальной команде в Белфасте после впечатляющего рейда к воротам соперника.

"Абат Аимбетов этим сольным голом на 88-й минуте обыграл Северную Ирландию… 🔥", - пишет Instagram-аккаунт Euro-2024.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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