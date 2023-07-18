УЕФА отметил впечатляющий гол Казахстана в отборе на Евро-2024

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Официальный аккаунт УЕФА в Instagram, посвященный Евро-2024, напомнил о взятии ворот в исполнении нападающего сборной КазахстанаАбата Аймбетова в матче отбора на предстоящий чемпионат Европы против команды Северной Ирландии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Аймбетов принес три очка национальной команде в Белфасте после впечатляющего рейда к воротам соперника.
"Абат Аимбетов этим сольным голом на 88-й минуте обыграл Северную Ирландию… 🔥", - пишет Instagram-аккаунт Euro-2024.
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