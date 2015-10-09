УЕФА отметил исторический гол Дастана Сатпаева за сборную Казахстана

Пресс-служба Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовала пост по случаю исторического гола нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева, сообщают Vesti.kz.

17-летний форвард алматинского "Кайрат" забил в ворота сборной Бельгии (1:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

Для Сатпаева этот мяч стал дебютным за сборную Казахстана.

Кроме того, Дастан стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана. На момент своего дебютного гола нападающему было 17 лет, 3 месяца и 3 дня.

До этого момента самым молодым автором гола за национальную сборную Казахстана был Еркебулан Сейдахмет. Он забил гол в матче против Венгрии 23 марта 2018 года, когда ему было 18 лет, 1 месяц и 19 дней.

Ранее Сатпаев стал самым юным дебютантом в истории национальной команды, а теперь добавил и второй рекорд.

В 2025 году Дастан подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия. Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

