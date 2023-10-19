УЕФА откликнулся на победу сборной Казахстана над Финляндией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на победу сборной Казахстана над Финляндией в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Хельсинки на стадионе "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, проигрывавших после первого тайма 0:1.
"Зайнутдинов - герой сборной Казахстана, которая обыграла Финляндию со счетом 2:1 и оказалась на третьем месте в группе H", - говорится в сообщении УЕФА в соцсетях.
Напомним, что 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отборочный турнир завершит выездным матчем со Словенией 20 ноября.
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