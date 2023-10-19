УЕФА откликнулся на победу сборной Казахстана над Финляндией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на победу сборной Казахстана над Финляндией в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Хельсинки на стадионе "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, проигрывавших после первого тайма 0:1.

"Зайнутдинов - герой сборной Казахстана, которая обыграла Финляндию со счетом 2:1 и оказалась на третьем месте в группе H", - говорится в сообщении УЕФА в соцсетях.

Напомним, что 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отборочный турнир завершит выездным матчем со Словенией 20 ноября.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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