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"Уделали казахов". Команду Адиева "лишили" триумфа в Лиге наций

"Уделали казахов". Команду Адиева "лишили" триумфа в Лиге наций
©Мейірбек Тажкуранов

 

Сборная Казахстана по футболу досрочно выиграла группу в Лиге наций, а by.tribuna.com приводит показатели, исходя из которых, можно сделать вывод, что подопечным Магомеда Адиева повезло, передает корреспондент Vesti.kz.

Издание приводит статистику группы под заголовком: "Казахи выиграли группу, а сборная Базанова уделала их по итоговым цифрам – не повезло? Увы, даже на фоне таких соперников команда показала уровень "Днепра".

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"Домашняя" встреча с Казахстаном (1:1), прошедшая в Сербии, стоит особняком в спичах Кондратьева. Тренер тогда рассказывал, что "с преимуществом играли", а "удача просто отвернулась от нас". Об этой встрече Кондратьев вспомнил и перед ответным поединком в Астане.

"Постараемся сыграть в атаку. Последний наш матч со сборной Казахстана: 63 процента владения мячом, 11 поданных угловых. Потенциал свой явно не реализовали. Так будем играть и сейчас", – уверял тренер националки, но в итоге мы получили поражение 1:2.

По цифрам Беларусь выглядела даже лучше Казахстана

В словах Кондратьева присутствует доля правды. Если обратиться к статистическим данным WyScout, то не сказать, что Беларусь должна была финишировать на последнем месте, а Казахстан – выходить в лигу В. Белорусы наиграли на шесть ожидаемых очков (Expected points) при трех реальных. У Казахстана этот показатель даже меньше – 5,9 ожидаемых очков при 13 итоговых.

Такая разбежка в цифрах объясняется контратакующей моделью игры казахстанской команды и поразительным умением реализовывать свои немногочисленные моменты. В шести матчах казахстанцы нанесли всего 14 ударов в створ, из них восемь завершились голами (57,1%). У Беларуси набралось 19 ударов в рамку при трех забитых мячах (15,8%), что в 3,6 раза хуже, чем показатель Казахстана. Белорусы чаще казахстанцев просто били по воротам: здесь преимущество почти в полтора раза – 55 против 37.

Лучше цифры у команды Кондратьева в суммарном xG (ожидаемые голы) за шесть матчей – 5,29. Казахстан за это время выбил 4,65 xG.

Три победы в группе Казахстан одержал, уступив по xG соперникам:

Казахстан – Азербайджан – 2:0 (xG: 0,45 – 1,06)
Словакия – Казахстан – 0:1 (xG: 1,06 – 0,55)
Казахстан – Словакия – 2:1 (xG: 0,73 – 1,23)

И лишь оставшаяся четвертая виктория получилась в соответствии с ожидаемыми голами – в сентябре над Беларусью (2:1, xG: 1,79 – 0,61).

Белорусы превзошли победителя группы и по среднему владению. За шесть матчей подопечные Кондратьева контролировали в среднем мяч 41% игрового времени. У Казахстана цифра скромнее – 36,1%.

Может, белорусы вообще не заслужили последнего места в группе, раз по ключевым показателям выглядели лучше победителя квартета?

Не все так однозначно.

Что говорит общая картина

Такие мысли сразу же отпадают, когда начинается знакомство со статистикой в целом по группе и по всей лиге С. Лишь в одном матче Беларусь превзошла соперника по xG – в той самой "домашней" ничейной игре с Казахстаном (1:1). Тогда "белокрылые" набили 1,98 xG, а казахстанцы – 1,13. В остальных пяти встречах белорусы проиграли с общим счетом 3,31 – 6,58 по xG (реальные голы – 2:6).

Со своими 5,29 xG в шести матчах Беларусь обходит в лиге С из 15 сборных лишь упомянутый Казахстан, а также Литву (3,85), Фарерские острова (3,8), Кипр (3,58 в пяти матчах) и Гибралтар (2,8 в пяти матчах). Выше белорусов оказался Люксембург, у которого 8 xG при реальных девяти голах.

В среднем на один удар подопечных Кондратьева приходилось 0,096 xG – это десятый показатель по лиге С (меньше только у Азербайджана, Фарерских островов, Словакии, Северной Македонии и Литвы). Если экстраполировать белорусский показатель на нашу высшую лигу, то так некачественно в чемпионате бьют только "Слуцк" (0,096) и "Днепр" (0,092). У остальных клубов цифра выше.

Еще хуже дела у сборной во владении мячом. Со своим 41 процентом Беларусь оказалась в компании не только с Казахстаном, но и Кипром (40,4%), Фарерскими островами (39,5%) и Гибралтаром (28,8%). В самом последнем матче против Словакии (1:1) белорусское владение вовсе достигло катастрофической отметки – 17,3 процента! Сомневаетесь в правильности цифры? Зайдем с другой стороны и посмотрим суммарное количество передач за воскресную игру.

Всего команды сделали 838 пасов, из которых только 104 на счету белорусов (12,4%). В первом матче со Словакией (0:1) владение составило 29,9 процента. Лишь в одной игре ЛН Беларуси удалось контролировать мяч больше соперника – в той самой ничейной с Казахстаном (1:1), о которой вспоминал Кондратьев (64,8% против 35,2%). В двух матчах с Азербайджаном и в ответной встрече против Казахстана у белорусов было в районе 45 процентов.

В среднем за 90 минут "белокрылые" делали 298,7 передачи. Эта цифра ставит команду на 13-е место по лиге С. Позади только Фарерские острова (283,9), Казахстан (273,5) и Гибралтар (213,7). Впереди достаточно сборных, которые находятся ниже Беларуси в рейтинге ФИФА: Азербайджан (401,1), Косово (391,8), Кипр (318) и даже Литва (308,8)", - пишет издание.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь

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