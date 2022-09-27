Путь на Евро или работа в РПЛ. Стало известно, останется ли Адиев в сборной Казахстана

Будущее главного тренера Магомеда Адиева в сборной Казахстана по-прежнему не определено, однако шансы на продление контракта КФФ с российским специалистом достаточно велики, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обе стороны довольны сотрудничеством и результатом, которых достигла сборная в Лиге наций, однако пока вопрос с пролонгацией соглашения остается актуальным. Адиеву импонирует интерес со стороны российских клубов, и он хотел бы в будущем поработать в крепкой команде РПЛ. Кроме того, в сборной тренеру не хватает процесса каждодневной работы.

В то же время российский специалист ценит внимание и доверие КФФ. На данный момент он считает приоритетным вариантом продолжение работы со сборной Казахстана. Его действующий контракт рассчитан до конца года. Вероятно, определенность с новым соглашением наступит в конце ноября - после сессии товарищеских матчей.

Напомним, что сборная Казахстана под руководством Адиева заняла первое место в группе 3 Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира казахстанцы будут выступать в дивизионе В, а также получат шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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