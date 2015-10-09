Участник отбора на ЧМ-2026 уволил тренера после первого же матча

Португальский специалист Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA).
Контракт с 70‑летним тренером расторгнут по взаимному согласию сторон. К следующему матчу команду будет готовить тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.
Сантуш возглавил сборную Азербайджана летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений при разнице мячей 4:29.
На прошлой неделе сборная Азербайджана уступила команде Исландии со счетом 0:5 на старте отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Следующий матч в отборочном цикле азербайджанские футболисты проведут против сборной Украины (9 сентября).
Ранее Сантуш возглавлял "Бешикташ", "Бенфику", "Спортинг", "Порту", ПАОК, АЕК, "Панатинаикос", а также работал со сборными Греции, Польши и Португалии, с которой выиграл чемпионат Европы‑2016 и победил в Лиге наций.
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuşla yollar ayrılıb.— AFFA (@affa_official) September 8, 2025
AFFA rəhbərliyi ilə portuqaliyalı mütəxəssis arasında müqaviləyə qarşılıqlı razılıqla xitam verilib.
Millimizi Ukrayna ilə oyuna U-21 komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq. pic.twitter.com/lcQnyNkFzp
Турнирная таблица группы D
- Исландия - 3 очка;
- Франция - 3;
- Украина - 0;
- Азербайджан - 0.
