Сборные
Сегодня 16:21
 

Участник отбора на ЧМ-2026 уволил тренера после первого же матча

  Комментарии

Участник отбора на ЧМ-2026 уволил тренера после первого же матча ©affa.az

Португальский специалист Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

Контракт с 70‑летним тренером расторгнут по взаимному согласию сторон. К следующему матчу команду будет готовить тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.

Сантуш возглавил сборную Азербайджана летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений при разнице мячей 4:29.

На прошлой неделе сборная Азербайджана уступила команде Исландии со счетом 0:5 на старте отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Следующий матч в отборочном цикле азербайджанские футболисты проведут против сборной Украины (9 сентября). 

Ранее Сантуш возглавлял "Бешикташ", "Бенфику", "Спортинг", "Порту", ПАОК, АЕК, "Панатинаикос", а также работал со сборными Греции, Польши и Португалии, с которой выиграл чемпионат Европы‑2016 и победил в Лиге наций.

Турнирная таблица группы D

  • Исландия - 3 очка;
  • Франция - 3;
  • Украина - 0;
  • Азербайджан - 0.
Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Албания   •   Групповой этап, мужчины
9 сентября 23:45   •   не начат
Албания
Албания
- : -
Латвия
Латвия
