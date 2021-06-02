Участник Евро-2020 упустил победу на 97-й минуте перед матчем с Казахстаном

Северная Македония провела товарищеский матч со сборной Словении в рамках подготовки к Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1.
Первыми успеха добились хозяева - на 55-й минуте отличился Элиф Элмас. Однако удержать минимальное преимущество они не сумели, на 90+7-й ответный гол забил Домен Чрнигой.
Напомним, что 4 июня в Скопье Северная Македония проведет контрольную игру с Казахстаном.
На предстоящем чемпионате Европы по футболу македонцы сыграют в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.
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