Туркменистан проиграл второй матч подряд после поражения от Казахстана

Сборная Туркменистана сыграла на своем поле с командой Ирана в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Ашхабаде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил Мехди Гайеди.

Отметим, что 21 марта иранцы разгромили Туркменистан на своем поле со счетом 5:0.

Напомним, что 14 марта в ОАЭ сборная Туркменистана в товарищеском матче уступила команде Казахстана со счетом 0:2.

Таким образом, Туркменистан, набрав одно очко занимает предпоследнее третье место в группе E. Также один балл у Гонконга. Команды Ирана и Узбекистана набрали по десять баллов.