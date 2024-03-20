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Цена выхода на Евро-2024: Греции пообещали астрономический бонус за победу над Казахстаном

Цена выхода на Евро-2024: Греции пообещали астрономический бонус за победу над Казахстаном
©instagram.com/ethnikiomada

Сборная Греция по футболу получит премиальный бонус в случае выхода в финалью стадию чемпионата Евро-2024: правда, нужно еще пройти Казахстан, передают Vesti.kz.

Об этом заявил президент Греческой федерации футбола (ГФФ) Панайотис Балтакос. Исполнительный комитет федерации принял решение предложить на Общем собрании в июне выплату премии в размере 50 процентов от суммы, которую ГФФ получит от УЕФА в случае прохождения квалификации.

"Очевидно, что футболистам сборной Греции не нужна дополнительная мотивация, поскольку перспектива участия в Евро - это мечта всей жизни. Тем не менее, руководство Федерации решило сделать все возможное, чтобы еще больше мобилизовать игроков, а также наградить их в случае квалификации. Федерация выделит бонус в размере 4,5 миллиона евро, если команде удастся выйти на Евро. Это 50 процентов денег, которые УЕФА заплатит федерации в случае квалификации (эта сумма превышает 9 миллионов евро). Во всяком случае, это астрономическая сумма...", - пишет сайт Ethnos.gr.

Напомним, сборная Греции в ночь с 21 на 22 марта в Афинах примет команду Казахстана в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Победитель этого противостояния поборется в финале за путевку на Евро-2024 с сильнейшим из пары Грузия - Люксембург.

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Метки:
Греция Сборная РК по футболу Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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