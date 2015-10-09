Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Тревога отменяется: защитник "Реала" избежал травмы и скоро вернётся в игру

Защитник "Реала" Дин Хёйсен избежал серьёзного повреждения, из-за которого ранее покинул сборную Испании, сообщают Vesti.kz.

Сообщалось, что он пропустит отборочные матчи ЧМ против Турции и Грузии (4:0) из-за мышечного дискомфорта, однако, как передаёт As, медобследование не выявило у футболиста никаких серьёзных проблем.

Источники отмечают, что неприятные ощущения возникли на фоне обычной усталости, а решение отпустить игрока было принято как мера предосторожности.

Ожидается, что в ближайшее время Хёйсен вновь приступит к работе с "Реалом" и сможет сыграть в воскресном матче против "Эльче".
 


