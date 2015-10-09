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Третьим поражением подряд завершился матч Украины в Лиге наций

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Третьим поражением подряд завершился матч Украины в Лиге наций Фото: instagram.com/uafukraine©

Сборная Северной Ирландии по футболу одержала минимальную победу над Украиной в пятом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

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Сборная Северной Ирландии по футболу одержала минимальную победу над Украиной в пятом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Белфасте и завершился со счётом 1:0. Решающий гол хозяева забили на 68-й минуте усилиями Терри Девлина.

Таким образом, украинцы потерпели третье поражение подряд в нынешнем розыгрыше турнира и потеряли шансы на попадание в топ-2 группы. Североирландцы же сохранили лидерство в квартете.

Группа 2 Лиги B после пяти матчей:

1. Северная Ирландия - 11 очков;
2. Венгрия - 10;
3. Украина - 4;
4. Грузия - 2.

17 ноября сыграют Украина - Грузия и Венгрия - Северная Ирландия.

Сенсационным разгромом обернулся матч Португалии в Лиге наций

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Лига наций 2026/27   •   Германия   •   Групповой этап, мужчины
17 ноября 00:45   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Нидерланды
Нидерланды
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Нидерланды
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