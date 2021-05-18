Тренер Зайнутдинова из ЦСКА войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Ивица Олич, главный тренер московского ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, войдет в тренерский штаб сборной Хорватии во время чемпионата Европы, передает РИА Новости.

Руководство "армейцев" отпустило специалиста на время Евро-2020. Одновременно со стартом чемпионата у клуба намечены первые предсезонные сборы.

Ранее главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что хотел бы видеть Олича в тренерском штабе национальной команды во время турнира.

Напомним, что он возглавил ЦСКА в марте. Тогда Хорватский футбольный союз (HNS) объявил, что специалист покидает тренерский штаб сборной Хорватии.

Московский клуб по итогам завершившегося недавно сезона РПЛ занял шестое место и впервые за 20 лет остался без еврокубков.

Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

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